„Gena Poftei”, descoperirea recentă a mutației care ne face să ne îngrășăm Experți de frunte in domeniul genetic dezvaluie cum o simpla mutație genetica poate duce la o afinitate puternica pentru mancarurile bogate in grasimi. Dar nu va alarmați! Chiar daca ați primit o „mana proasta” din punct de vedere genetic, asta nu inseamna ca sunteți predestinata sa fiți supraponderala. Mutațiile genei MC4R Portivit dailymail.com, un studiu recent a dezvaluit ca o anumita mutație in gena MC4R poate dicta preferințele noastre alimentare pentru grasimi. Intr-un experiment interesant, desfașurat de Universitatea Cambridge, un grup de participanți, incluzand persoane cu greutate… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

