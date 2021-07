David Popovici si Robert Glinta inoata azi in primele finale olimpice. Rezultat remarcabil al lui Vlad Dascalu la mountain bike. Pugilista Claudia Nistor a facut safteaua boxului feminin olimpic. Deceptii la tenis, tenis de masa si judo INOT: Cei doi talentati inotatori romani s-au calificat in finalele probelor la care au participat: David Popovici la 200 m liber si Robert Glinta la 100 m spate, desi ei se considera specialisti la 100 m liber, respectiv 200 m spate. David a terminat al doilea in semifinala cu timpul de 1:45,68 la 23 de sutimi de invingatorul seriei semifinale, rusul Martin…