Stiri pe aceeasi tema

- Construcțiile haotice, fara plan, cu autorizații luate cu mita sau fara niciun fel de autorizație au facut și evacuarea imposibila. Un medic elen spune ca au fost construite case, cu autorizații luate pe bani, chiar și unde trebuia sa fie un drum. Oamenii spun insa ca au primit acordul autoritaților…

- ''In privinta focului izbucnit luni pe muntele Pentelikon si care s-a intins apoi in regiunea Mati, la est de Atena, exista o serie de intrebari si nu ascund faptul ca mai multe elemente grave ne-au facut sa deschidem o ancheta'', a declarat adjunctul ministrului grec pentru protectia cetatenilor,…

- Incendiile devastatoare din Grecia soldate cu moartea a cel putin 79 de persoane au fost aduse sub control, au informat miercuri dimineata oficialii locali, citati de DPA. Un incendiu izbucnit in muntii Geraneia, la aproximativ 70 de kilometri vest de Atena, este singurul in continuare activ, a informat…

- Pompierii continua miercuri sa caute persoane blocate in case sau masini carbonizate in imprejurimile statiunilor balneare Mati si Rafina, la est de Atena, devastate de incendii soldate cu 74 de morti si 187 de raniti, potrivit unui ultim bilant oficial, relateaza AFP. Ministrul de Externe, Teodor Melescanu,…

- Peste 60 de persoane au decedat, iar alte cel putin 172 au fost ranite, in urma incendiilor de vegetatie izbucnite in apropierea capitalei Greciei, Atena, au anuntat autoritatile elene, oficiali locali si voluntari ai Crucii Rosii, informeaza presa internationala. Evangelos Bournous, primarul oraselului…

- UPDATE – ora 15:10 Oficiali din Grecia au comunicat ca peste 60 de persoane si-au pierdut viata in urma incendiilor de vegetatie care au devastat orase si statiuni de pe coasta, din apropiere de Atena. Primarul orasului Rafina, din prefectura Attica de Est, a declarat ca numarul victimelor va continua…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu a postat marti un mesaj pe contul sau de Facebook in care se declara "socata de tragedia din Grecia'', tara afectata de puternice incendii de vegetatie declansate in imprejurimile Atenei. "Sunt socata de tragedia din Grecia,…

- In urma incendiilor de vegetatie izbucnite in apropierea capitaliei Greciei, Atena, au murit cel putin 50 de persoane si alte peste 100 au fost ranite, informeaza presa internationala. Potrivit site-ului postului Al Jazeera, corpurile neinsufletite a alte 26 de persoane au fost descoperite marti dimineata…