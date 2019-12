Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Institutul Revolutiei Romane din Decembrie 1989, Gelu Voican Voiculescu, a declarat ca nu intelege motivatia privind desfiintarea acestei institutii si a adaugat ca acest gest vine in continuarea unor actiuni prin care "adevaratii revolutionari au fost nesocotiti".

- Directorul general al Institutul Revolutiei Romane din Decembrie 1989, Gelu Voican Voiculescu, a declarat luni ca nu intelege motivatia privind desfiintarea acestei institutii si a adaugat ca acest gest vine in continuarea unor actiuni prin care "adevaratii revolutionari au fost nesocotiti", potrivit…

- Ordonanta de Urgenta privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane, inclusa pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de luni, a fost adoptata.Guvernul a transmis, luni dupa-amiaza, lista privind proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul sedintei din…

- Fostul prim-ministru Petre Roman a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, ca motivația pentru desființarea Institutului Revoluției Romane „nu sta in picioare”, ca era necesara o dezbatere in Parlament și ca Guvernul a „trecut peste capul voinței Senatului”.„Am de spus ca motivația nu sta in picioare,…

- Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, a propus, in ședința Executivului de luni, desființarea Institutului Revoluției Romane, codus de fostul președinte Ion Iliescu. „Va rog sa fiți de acord cu introducerea pe ordinea de zi sumplimentara a unui proiect de OUG privind desființarea Institutului…

- Grupul pentru Dialog Social (GDS) solicita desfiintarea imediata a Institutului Revolutiei Romane, condus de Ion Iliescu si Gelu Voican Voiculescu, pe care o numeste „institutie-fantoma” condusa de personaje suspectate de crime impotriva umanitatii.

- Persoana care l-a agresat pe Gelu Voican Voiculescu, sambata, in Piata Universitatii, a fost identificata, si urmeaza sa fie audiata. "Persoana vatamata a formulat plangere impotriva barbatului care l-a agresat. Cel in cauza a fost identificat. Este un barbat de 68 de ani si urmeaza sa fie audiat. Cercetarile…

- Grupul pentru Dialog Social (GDS) solicita desfiintarea imediata a Institutului Revolutiei Romane, condus de Ion Iliescu si Gelu Voican Voiculescu, pe care o numeste „institutie-fantoma” care este condusa de personaje suspectate de crime impotriva umanitatii,