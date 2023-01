Gelu Vișan, acuzații fără precedent la adresa unui fost ministru al Transporturilor. Spăgi de milioane de euro, negociate ca la piață Gelu Vișan a povestit cum un fost ministru al Transporturilor s-a dus și a mai „cerut” inca 4 milioane de euro la kilometru de autostrada construit. „Am avut acces instantaneu la conturile unui poltician din Romania care insumau 600 de milioane de euro. Am spus ca nu vreau sa aflu așa ceva. Daca ma duceam la SIE și SRI, cred ca ma impușcau, daca nu le dadeam, ma bagau la tainuire. Dar s-a aflat in 24 de ore, iar personajul respectiv și-a mutat conturile in Rusia, iar de acolo in Azerbaidjan. De ce nu avem Autostrada Comarnic-Brașov? La aceasta autostrada s-a cerut o șpaga de 600 de milioane de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

