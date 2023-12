Stiri pe aceeasi tema

- Compania franceza GDF International a cumparat cu 432,6 milioane de lei intreaga participație de 11% pe care Fondul Proprietatea o deține la Engie Romania, potrivit unui anunț pe BVB. GDF International este acționarul majoritar al Engie Romania.

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA Nuclearelectrica si Banca Europeana de Investitii BEI au semnat un acord de imprumut in valoare de 145 de milioane de euro pentru a sprijini finalizarea primei instalatii de detritiere CTRF din Europa la Centrala Nucleara Cernavoda CNE Cernavoda .Societatea Nationala…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) iși majoreaza capitalul social. Astfel, creșterea va fi de la 449 de milioane de lei la 720 de milioane de lei. Ministerul Energiei va veni cu un aport de 270 de milioane de lei in plus la capitalul social al companiei energetice. Banii se vor traduce in 27 de milioane…