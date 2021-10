GCS: 15.261 cazuri noi de COVID şi 446 de decese Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a informat sambata dimineata ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 15.261 cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2 si au fost raportate 446 de decese, dintre care noua anterioare. ‘Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 23 octombrie 2021, ora 10,00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 15.261 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 446 decese dintre care 9 anterioare‘, a precizat GCS. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro) Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

