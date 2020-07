Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 1.475 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 226.800 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit sursei citate, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 322 de apeluri la numarul unic de urgenta 112. GCS reaminteste cetatenilor sa ia in considerare doar informatiile verificate prin sursele oficiale si sa apeleze pentru recomandari si alte informatii la linia…