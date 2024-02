Stiri pe aceeasi tema

- ZF:Romania vrea investitii in productia de energie de peste 17 mld. euro in urmatorii 7 ani dupa ce decenii intregi nu a miscat nimic in sector. Vis sau realitate? Energia solara, eoliana si centralele pe gaze ar trebui sa atraga cea mai mare parte a inve

- Cheltuielile Italiei pentru gazul azer au crescut semnificativ, ajungand la 619,2 milioane de euro in noiembrie 2023, comparativ cu 364,2 milioane de euro in octombrie, a raportat biroul de statistica al Uniunii Europene, Eurostat, ca raspuns la o solicitare Trend.Aceasta reprezinta o creștere lunara…

- Deputatul liberal aradean Glad Varga, membru al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic și vicepreședinte al Comisiei pentru antreprenoriat și turism, susține ca agenții economici... The post Glad Varga: „Agenții economici pot obține pana la doua milioane de euro pentru investiții care duc la asigurarea…

- Atragerea investitiilor in sectorul energiei a reprezentat un obiectiv esential pentru consolidarea securitatii si independentei energetice a Romaniei, printre proiectele pe care s-a concentrat atentia in acest an numarandu-se Neptun Deep, conducta Tuzla-Podisor, hidrocentrala prin pompaj Tarnita-Lapustesti,…

- Grecia se afla la un moment de cotitura in tranziția sa energetica. Progresul surselor de energie regenerabila (SRE) continua fara incetare. Etapele de referința sunt acum cunoscute: suntem printre primele țari din lume in ceea ce privește patrunderea solara și eoliana in energie electrica, ponderea…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, 27 noiembrie, ca in trecut „s-au luat multe decizii intarziat, s-au luat multe decizii pe coltul mesei” și de aceea este nevoie de o optimizare a structurii organizaționale.„Trebuie sa tinem cont de contextul extern, de crizele de securitate, energetice si trebuie…

- Corporațiile de stat din petrol și gaze din Turkmenistan vor organiza un Forum internațional pentru atragerea investițiilor straine in sectorul energetic al Turkmenistanului la Paris, Franța, in perioada 24 aprilie - 25 aprilie 2024, transmite Trend.Forumul iși propune sa sporeasca șansele de a atrage…

- CARANSEBEȘ – Pe ultimii metri, municipalitatea din Caransebeș a alocat banii necesari pentru documentațiile tehnice ale proiectului de introducere a rețelei de gaz in cartierul Jupa, unde sunt 230 de gospodarii! Banii, un rest de 500 de mii de lei din suma cu care TMD a cumparat un teren pentru a-și…