Stiri pe aceeasi tema

- Exportatorul rus de gaze Gazprom a declarat sambata ca se așteapta ca Siemens sa iși indeplineasca pe deplin obligațiile atunci cand intreține turbinele necesare pentru funcționarea gazoductului Nord Stream 1 și pentru transporturile de energie catre Europa, scrie Reuters . Gazprom, controlata de Kremlin,…

- Gazprom a anunțat sambata ca a cerut oficial grupului german Siemens sa predea o turbina reparata in Canada pentru a asigura funcționarea gazoductului Nord Stream, care alimenteaza Europa, transmite AFP.

- Presedintele Rusiei refuza sa garanteze ca dupa lucrarile de intretinere a conductei Nord Stream, gazul va mai ajunge in Germania. Agentia Federala pentru Retele avertizeaza cetatenii Germaniei ca urmeaza vremuri grele.

- Canada va returna Germaniei turbinele rusesti reparate necesare pentru mentenanta gazoductului Nord Stream 1, a comunicat sambata ministrul canadian al resurselor naturale, transmit Reuters si AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Guvernul Canadei, in acord cu Germania, intenționeaza sa transmita Rusiei turbina Siemens Energy AG pentru conducta de gaz Nord Stream-1. Despre acest lucru a anunțat pe 7 iulie Adevarul European, cu referire la surse. Se remarca faptul ca motivul oficial al ridicarii sancțiunilor, in cazul in care…

- Cancelarul german Olaf Scholz a folosit o intilnire cu premierul canadian Justin Trudeau pentru a discuta despre relații energetice mai strinse, scrie Bloomberg. Germania vrea sa importe gaz natural lichefiat (GNL) din Canada pentru a inlocui gazul rusesc, de care depinde inca pentru mai mult de o treime…

- Marea Britanie, Statele Unite, Canada si Japonia vor interzice importurile de aur rusesc in noile sanctiuni impuse ca raspuns la invazia Ucrainei, a anuntat duminica Downing Street, in prima zi a unui summit G7, informeaza France Presse. ‘Aceste masuri ii vor lovi direct pe oligarhii rusi si vor ataca…

- Confruntata cu recentele reduceri ale livrarilor de gaz rusesc, Germania se va orienta catre carbune, in ciuda promisiunilor facute ecologiștilor. Mai mult carbune pentru a reduce dependența de gazul rusesc. Confruntat cu recenta scadere a livrarilor de gaz din Rusia, guvernul german va lua masuri de…