Gazprom Neft acceptă plăţile în yuani pentru combustibilul destinat avioanelor din China Acordul a fost incheiat cu operatorul national de combustibil pentru avioane din China, a spus Diukov. “Incepem din septembrie si s-ar putea trece la yuani in toate acordurile referitoare la carburantul pentru avioane”, a spus Diukov. El a mai aratat ca operatorii aerieni chinezi din aeroporturile rusesti isi vor putea efectua in curand platile pentru cumpararea combustibilului in ruble rusesti. Rusia si China au planificat de mult timp sa creasca numarul contractelor efectuate in monedele lor nationale, in relatiile comerciale bilaterale. Moscova a facut presiuni pentru un rol mai mare al rublei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

