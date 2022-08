Gazprom avertizează că prețurile la gaze vor exploda la iarnă Gigantul rus Gazprom a anunțat, marți, ca prețul gazelor naturale in Europa ar putea crește cu 60%, pana la peste 4.000 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, in aceasta iarna, in condițiile in care exporturile și producția companiei continua sa scada pe fondul sancțiunilor occidentale, transmite Reuters. „Prețurile spot europene la gaz au ajuns […] The post Gazprom avertizeaza ca prețurile la gaze vor exploda la iarna appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ce a fost mai rau a trecut pentru compania aeriana germana Lufthansa, dupa ce lipsa de personal a provocat haos in zborurile din timpul verii, dar nivelurile concediilor medicale raman ridicate, a declarat Christina Foerster, membra a consiliului de administratie, ziarelor din grupul Funke Media, transmite…

- Preturile de referinta in Europa la gaze naturale au crescut marti, pana aproape de recordul absolut atins in luna martie, dupa ce grupul rus Gazprom a anuntat o noua reducere a livrarilor prin gazoductul Nord Stream, informeaza AFP, potrivit Agerpres. In jurul orei 09:15 GMT, la hub-ul TTF de la Amsterdam,…

- Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord, marți, asupra planului de urgența privind reducerea consumului de gaze naturale al blocului comunitar intr-o tentativa de a atenua impactul unei eventuale sistari complete a furnizarii de gaze rusești. Potrivit surselor citate de Reuters și dpa,…

- Filiala in Europa a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) avertizeaza marti cu privire la o toamna si o iarna ”dificile”, in urma unei triplari, in ultimele sase saptamani, a cazurilor Covid-19 si unei dublari a numarului spitalizarilor, dupa o relaxare in cele 53 de tari membre, relateaza AFP. „Covid-19…

- Compania rusa Gazprom a declarat luni forța majora in ceea ce privește livrarile de gaze catre Europa pentru cel puțin un client important incepand cu 14 iunie, potrivit unui document oficial citat de Reuters. In document, Gazprom arata ca nu iși poate indeplini obligațiile de furnizare din cauza unor…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri, 15 iulie, ca sancțiunile impuse Rusiei de UE risca sa distruga economia europeana, relateaza Reuters. Potrivit lui Orban, prin impunerea sancțiunilor, Uniunea Europeana ”s-a impuscat in plamani”. ”La inceput, am crezut ca ne-am impuscat doar in picior,…

- Gigantul energetic rus Gazprom a declarat, miercuri, ca nu poate garanta functionarea in siguranta a unei parti critice a gazoductului Nord Stream 1, prin care livreaza gaze Europei, din cauza indoielii cu privire la returnarea unei turbine din Canada, transmite Reuters. Ottawa a declarat in weekend…

- Gigantul rus al gazelor naturale Gazprom suspenda, incepand de marti, livrari catre furnizorul GasTerra, detinut in parte de catre statul olandez, in urma refuzului acestuia de a plati in ruble, anunta firma olandeza, relateaza AFP, citata de News.ro ”Gazprom a anuntat ca intrerupe aprovizionarea incepand…