Gazprom a scumpit gazele pentru Republica Moldova cu peste 50% Directorul Moldgaz, Vadim Ceban, a anuntat miercuri, 4 ianuarie, ca pretul de achizitie a gazelor naturale de la Gazprom pentru luna ianuarie va fi de 1.230 de dolari pentru o mie metri cubi de gaz, in conditiile in care in decembrie Republica Moldova platise 785 de dolari pentru o mie de metri cubi de gaz, relateaza agora.md. Intregul volum de gaz de la furnizorul rus este destinat insa Transnistriei si va fi folosit inclusiv pentru producerea de energie electrica. Chisinaul a incheiat un contract pentru a-i fi livrata energie electrica de centrala Cuciurgan din Transnistria, obligandu-se… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intregul volum de gaz de la furnizorul rus este destinat insa Transnistriei si va fi folosit inclusiv pentru producerea de energie electrica. Chisinaul a incheiat un contract pentru a-i fi livrata energie electrica de centrala Cuciurgan din Transnistria, obligandu-se in schimb sa furnizeze 5,7 milioane…

- Centrala de la Cuciurgan a pus in funcțiune al treilea generator electric, transmite mass media din Transnistria. Unitatea a fost pornita pentru a produce energie electrica pentru Republica Moldova și stanga Nistrului. Cele trei unitați vor funcționa pana la sfarșitul lunii decembrie, transmite Nordnews.md…

- Una din metodele de sprijin pentru refugiații ucraineni care ajung in Romania este „Programul 50/20” prin care statul acorda o suma de 50 de lei pentru cazare și 20 de lei pentru mancare pentru fiecare refugiat ucrainean gazduit in Romania. Pentru mulți proprietari de locuințe programul a devenit…

- Razboiul din Ucraina și criza energetica au scos la iveala interdependența dintre cele doua maluri ale Nistrului. O spune fostul vicepremier pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea, potrivit caruia Chișinaul nu are pirghii suficiente in raport cu Tiraspolul pentru ca pina și energia electrica pe care…

- Transnistria nu poate consuma mai mult gaz decat ii ofera Chișinaul iar regimul separatist de la Tiraspol poate stinge oricand lumina in Moldova, chiar și in condițiile in care curentul vine din Romania, arata o analiza semnata de Vitalie Calugareanu pentru Deutsche Welle. Din 1 noiembrie, Centrala…

- Guvernul Republicii Moldova a ținut ședința saptamanala pe intuneric, pentru a face economie de energie. Moldova este puternic afectata de sistarea gazelor din Rusia, dar și a electircitații din Ucraina, din cauza avariilor la sistemele de transport facute de bombardamentele rușilor. La inceputul sedintei,…

- Guvernul premierului Natalia Gavrilita s-a reunit miercuri dupa-amiaza, pe intuneric, pentru a face economie de energie electrica in fata unui deficit care afecteaza Republica Moldova din cauza bombardamentelor rusesti asupra infrastructurii energetice din Ucraina, potrivit presei locale, intre care…

- Teroristul pro-rus, separatistul Krasnoselski, a anunțat ca, incepand de luni, 24 octombrie, Centrala Termoelectrica de la Cuciurgan va livra malului drept al Nistrului 27% in loc de 70%, volum contractat anterior de autoritațile de la Chișinau. Potrivit presei din regiune, Krasnoselski a explicat ca…