Stiri pe aceeasi tema

- Gazoductului Ungheni-Chișinau este gata in proporție de 90%, astfel ca din 120 de km de tronson linear, 106 au fost deja finisați. Ministrul Economiei, Sergiu Railean a inspectat, astazi, cateva loturi de șantier ale conductei Iași-Ungheni-Chișinau, precum și complexul administrativ al „Vestmoldtransgaz”…

- CHIȘINAU, 22 apr – Sputnik. Unele femei din Republica Moldova pot obține imprumuturi nerambursabile. Este vorba de cele care și-au lansat și dezvoltat o afacere orientata spre export și inovare. In context, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Intreprinderilor Mici și Mijlocii a lansat Componenta…

- Guvernul a pregatit deja o serie de masuri fiscale si financiar-bancare, pentru susținerea mediului de afaceri in perioada crizei provocata de pandemia de conronavirus. Ministrul Economiei si Infrastructurii, Sergiu Railean, a declarat astazi, in cadrul unui briefing de presa, ca masurile presupun subvenții,…

- CHIȘINAU, 21 apr - Sputnik. Ministrul Economiei a declarat ca s-a consultat cu asociațiile de business, reprezentanții Ministerului de Finanțe și ai Bancii Naționale, partenerii de dezvoltare, instituțiile financiare internaționale și cu experții economici. In urma acestor discuții, au fost…

- Ministrul Economiei si Infrastructurii, Sergiu Railean, sustine ca pentru diminuarea impactului crizei pandemice asupra mediului de afaceri si relansarea economiei, a fost elaborat un set de propuneri.

- Ministrul Economiei si Infrastructurii, Sergiu Railean, face apel catre intreprinderile mici si mijlocii sa nu-si sisteze vanzarile din cauza restrictiilor de activitate, impuse de Situatia de Urgenta, dar sa le redirectioneze pe online si pe livrarea la domiciliu. In acelasi timp, Sergiu Railean indeamna…

- Noul pod din Genova, care va inlocui viaductul Morandi, e gata in proporție de 80 la suta. Muncitorii nu pierd nicio ora in van, mai ales ca autoritațile au dat asigurari ca va fi dat in exploatare in primavara acestui an.

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, un minister trei intr-unul care a concentrat toate domeniile strategice ale țarii, are, in fruntea sa, cel mai bogat demnitar din Guvernul Orban. Cifrele din conturile sale, acținunile deținute la diverse firme, precum și sumele imprumutate persoanelor…