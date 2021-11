Stiri pe aceeasi tema

- Federația Patronala de Petrol și Gaze (FPPG) saluta inițiativa Comisiei Europene pentru diminuarea efectelor creșterii excepționale a preturilor la energie la nivel internațional, preconizate a dura pe tot parcursul iernii. FPPG iși exprima in același timp speranța ca parte dintre aceste recomandari…

- Un rol important in inscrierea Romaniei pe acest trend l-au jucat politicile publice paguboase, precum OUG 114/2018, promovate de fostele guvernari PSD, arata comunicatul de presa al USR. Conform sursei citate, in anul 2021 evolutia a fost una similara, importurile de gaze naturale fiind deja mai mari…

- Modificarea pana la finalul anului a Legii Offshore este esentiala pentru extractia gazului natural din proiectul Neptun Deep, atrag atentia reprezentantii OMV Petrom, care considera ca, in contextul unui declin abrupt al productiei de gaze naturale domestice, gazul din Marea Neagra este solutia…

- Inchiderile temporare ale unor fabrici de ingrasaminte din Europa, din cauza cresterii explozive a pretului gazelor naturale, ar putea sa se transforme in inchideri permanente, a avertizat miercuri o organizatie care reprezinta interesele producatorilor de ingrasaminte, transmite Bloomberg. Gazele…

- Zacamintele de gaze naturale descoperite recent in Marea Neagra ar urma sa asigure aproximativ o treime din necesarul intern al Turciei in 2027, cand productia de gaze la aceasta descoperire ar urma sa ajunga la capacitate maxima, a declarat luni ministrul turc al Energiei, Fatih Donmez, intr-un…

- Jurnalistul Radu Tudor a sancționat, pe Facebook, graba cu care care conducerea Parlamentului a vrut sa se intalneasca, in miez de noapte, pentru a stabilit calendarul pentru moțiunea de cenzura. "E vineri, ora 23,15 si se reuneste Biroul Permanent la parlament pentru un interes politic. Pentru…

- Premierul Florin Citu a anuntat, marti, ca preturile la energie nu vor fi plafonate si a subliniat ca Romania are nevoie de independenta energetica. "Exista o ingrijorare in spatiul public care se accentueaza in ceea ce priveste preturile la energie, in special pentru…

- Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a adoptat o noua Metodologie de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale. Potrivit ANRE noua metodologie stabilește reguli și criterii obiective, transparente…