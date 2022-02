Stiri pe aceeasi tema

- Primarul localitații Tokat din Turcia, Eyup Eroglu, a declarat ca in cadrul lucrarilor de restaurare a castelului Tokat, temnițele in care a fost ținut prizonier contele Dracula au fost reabilitate și ca urmeaza sa fie facuta și sculptura care sa il infațișeze pe conte. Potrivit publicației turce Haberler…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca a semnat contractul pentru realizarea documentației tehnico-economice pentru proiectul „Zona de Agrement Parc Șipote „,cu firma care a caștigat licitația S.C. Aria 42 Studio SRL București. Valoarea contractului este 650.000 lei fara TVA. Durata…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca trei noi linii STB vor fi introduse in zona centrala, in "viitorul foarte apropiat". Intr-un mesaj video transmis pe Facebook, edilul general mentioneaza ca masurile vor fi implementate in baza propunerilor formulate de catre un grup de…

- Deputatul ex-PNL Bogdan Bola a declarat, vineri, ca Guvernul va plati 16.000 de lei pe o singura bratara electronica de monitorizare, adaugand ca pe piata libera un astfel de dispozitiv se vinde "cu sume de pana la 1.000 de lei bucata". Pana in 2025, Guvernul ar trebui sa achizitioneze 15.000 de kituri…

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, a anunțat ca vineri, 14 ianuarie, a fost semnat primul contrat pe fonduri europene din cele 10 pe care le-a depus municipalitatea, promovate prin Asociația GAL Urban. Proiectul in valoare de 602.541,08 lei presupune transformarea punctelor termice 3, 4,…

- Nasaudul va avea un nou bloc ANL. Cele 16 locuințe vor fi destinate tinerilor și specialiștilor. Investiția se ridica la 5,5 milioane lei. Veste buna la inceput de an pentru tineri și specialiști din Nasaud. S-a decis construirea unui bloc ANL, cu 16 locuințe. Valoarea investiției ajunge la 5,5 milioane…

- Sorin Ovidiu Vintu sare in apararea Senatoarei Diana Șoșoaca, in scandalul cu jurnalista din Italia. Fostul mogul de presa considera ca italianca nu s-a comportat profesionist și ca a refuzat sa se legitimeze. Sorin Ovidiu Vintu, de cand a ieșit din inchisoare, a devenit un personaj foarte activ pe…

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, sustine ca rata de colectare a deseurilor de sticla in judetul Iasi a crescut cu peste 30 la suta, dupa ce a fost demarat un proiect de colectare direct de la domiciliu in comunele din zona metropolitana, potrivit news.ro. Costel Alexe…