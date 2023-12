Gaza: OMS califică serviciul de urgență al Spitalului Al-Shifa o ”baie de sânge” Serviciul de urgența ale spitalului Al-Shifa din Gaza de Nord, devastat de bombardamentele israeliene, este o ”baie de sange” și cel care era cel mai mare spital din teritoriul palestinian are nevoie sa fie ”reanimat”, a scris Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), duminica, 17 decembrie. O echipa a OMS și a altor agenții ale ONU au furnizat material medical spitalului, unde zeci de mii de persoane s-au refugiat pentru a se adaposti, subliniaza un comunicat al OMS publicat duminica, precizand ca ”apa și hrana lipsesc”, transmite BFMTV. Echipa OMS descrie serviciul de urgențe ca ”o baie de sange”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

