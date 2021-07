Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 04 iunie, jandarmii tulceni vor asigura masurile de ordine publica pe timpul slujbei religioase oficiate la Basilica paleo crestina Cripta Martirica din localitatea Niculitel, cu ocazia manifestarilor religioase prilejuite de Sarbatoarea Sfintilor Martiri Zotic, Atal, Camasie si Filip. Misiunea…

- Dinamo joaca acasa cu Hermannstadt de la ora 21:15, in etapa #7 din play-out. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Look Sport+ și Telekom Sport 1. Programul complet din play-out DINAMO - HERMANNSTADT, liveTEXT de la 21:15 Click AICI pentru live+statistici! DINAMO - HERMANNSTADT,…

- Echipa Csiksereda Miercurea Ciuc a remizat, vineri, pe teren propriu, scor 2-2, formatia CS Mioveni, in etapa a saptea a play-off-ului Ligii a II-a, anunța news.ro. Pentru Csiksereda Miercurea Ciuc au marcat Casiadi '1 si Pinter '51, iar pentru Mioveni au punctat Blanaru '37 si Coman '90+1…

- Academica Clinceni și CFR Cluj se intalnesc joi, de la ora 17:00, in runda cu numarul 6 din play-off-ul Ligii 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul etapei cu numarul 6 din play-off Academica Clinceni -…

- Hermannstadt a remizat, miercuri, pe teren propriu, scor 0-0, cu FC Viitorul, într-o disputa contând pentru etapa a șasea din play-out-ul Ligii 1 la fotbal. De știut:Oaspeții au încheiat partida în inferioritate numerica, Romeo Benzar fiind eliminat în minutul 92…

- Formatia Gaz Metan Medias a remizat, vineri, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa FC Arges, intr-un meci din etapa a cincea a play-out-ului Ligii I, in care a fost egalata la ultima faza a jocului, din penalti. Au marcat: Ronaldo Deaconu ’23 / Malele ‘90+4 (penalti acordat pentru un hent…

- FC Viitorul s-a impus acasa, marti, cu scorul de 1-0, împotriva celor de la Gaz Metan Medias, în etapa a II-a a play-out-ului Ligii I.Unicul gol al partidei a fost înscris de Ciobanu, în minutul 82, din penalti.În urma acestui rezultat, Viitorul a urcat pe locul…

- Joseph Akpala, atacantul supraponderal al lui Dinamo, adus sa revigoreze ofensiva-praf a „cainilor”, s-a accidentat și iși poate pune ghetele in cui, completand lista transferurilor eșuate. Albentosa și Filip au fost excepțiile, pozitive, pana acum. Joseph Akpala (34 de ani) a venit degeaba la Dinamo.…