Gaz metan în Someșu Rece Joi, 3 august, au fost recepționate lucrarile privind extinderea rețelei de gaze naturale in comuna Gilau. Consiliul Județean Cluj a contribuit la realizarea rețelei centralizate de gaze naturale din comuna Gilau, alocand, in acest sens, suma de 1.000.000 de lei. Astfel, rețeaua de gaze naturale a fost extinsa pe o lungime de 9 km de la Gilau catre Someșu Rece, fiind realizate 280 de branșamente. Proiectul, derulat de Primaria comunei Gilau, cu sprijinul Consiliului Județean Cluj, are o valoare de 3.544.247,68 lei. Post-ul Gaz metan in Someșu Rece apare prima data in Ziarul Clujean . Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- TOPLEȚ – La Topleț, cel mai tare doare lipsa canalizarii, insa suspansul planeaza și asupra altor proiecte! In lipsa unei rețele de canalizare, locuitorii din centrul de comuna și din satul Barza au pus mana de la mana și și-au facut mici rețele deservind cate o strada. In zona blocurilor, cu zeci de…

- Consiliul Județean Cluj, in parteneriat cu Primaria municipiului Cluj-Napoca va organiza, saptamanal, o piața volanta in incinta Parcului Industrial TETAROM I. Desfașurata sub brandul Produs de Cluj, piața volanta va avea loc in fiecare zi de miercuri intre orele 13:00 și 18:00, in proximitatea cladirii…

- S-a facut un pas inainte in implementarea proiectului ”Creșterea rețelei inteligente de distribuție gaze naturale in comunele Berchișești, Dragoiești și Ciprian Porumbescu”. Primarul comunei Berchișești, Violeta Țaran, a anunțat ca vineri a semnat contractul privind concesionarea rețelei de distribuție…

- „Festivalul placintelor”, eveniment aflat la prima ediție, se va desfașura in comuna clujeana Bobalna, duminica, 16 iulie 2023. Organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT) Cluj, instituție aflata in subordinea Consiliului Județean Cluj, impreuna cu Primaria…

- Consiliul Județean Cluj a emis autorizația de construire necesara demararii lucrarilor de extindere a rețelei de apa pe doua strazi din satul Zorenii de Vale, comuna Mociu. La finalizarea lucrarilor, localitatea va fi racordata integral la rețeaua de apa potabila a comunei. Alin Tișe, președintele Consiliului…

- Primaria comunei Sacele, judetul Constanta, a scos recent la licitatie contractul care vizeaza concesionarea serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, proiectarea tehnica, constructia, exploatarea si dezvoltarea sistemului de distributie a gazelor naturale si utilizarea acestora.Durata…

- Consiliul Județean Cluj a emis certificatul de urbanism necesar inființarii unei capacitați de producție a energiei electrice din sursa solara pentru acoperirea, in proporție de 99%, a consumului propriu al comunei Caianu, județul Cluj. Concret, proiectul prevede construirea unui parc fotovoltaic in…

- Consiliul Județean Cluj a emis certificatul de urbanism necesar autorizarii lucrarilor de inființare a rețelei de canalizare in localitatea clujeana Panticeu. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Deși, inițial, proiectul prevedea doar introducerea conductelor de canalizare…