Gavrilă şi Băcioiu, victorioşi la debut Doi dintre jucatorii echipei CS Cornu – Cristian Gavrila si Andrei Bacioiu – au debutat cu succes in Selecționata Buzaului, care a inregistrat cu o victorie in fata propriilor suporteri, in meciul impotriva reprezentantei regionale a Irlandei, Region 2, scor 2-1, in cadrul Grupei 2 a fazei intermediare a UEFA Region’s Cup. Gavrila a fost chiar “remarcatul” partidei, de la el plecand golul unu al echipei noastre, sutul fabulos al acestuia din afara careului lovind incheietura barelor, de unde a revenit in teren la Ionita, care a impins mingea in plasa! Si Bacioiu a avut o prestatie apreciata, in… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

