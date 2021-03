"Gaura" lăsată de lockdown-uri în economia lumii, de două ori PIB-ul Japoniei Chiar daca redresarea economiei va fi mai puternica decât este de asteptat în acest an, lumea va ramâne cu o "gaura" de circa 10 mii de miliarde de dolari din cauza pandemiei de COVID si a lockdown-urilor, estimeaza Conferinta ONU pentru comert si dezvoltare (UNCTAD), într-un raport citat joi de dpa.

Astfel, potrivit UNCTAD, desi economia globala ar putea creste cu 4,7% în 2021, va înregistra totusi un minus de 10 mii de miliarde de dolari - aproximativ de doua ori PIB-ul Japoniei - comparativ cu situatia în care pandemia nu ar fi avut loc.

Sursa articol: hotnews.ro

Sursa articol: hotnews.ro

