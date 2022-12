Gaudeamus 2022. Cele mai așteptate lansări de carte de anul acesta Targul de Carte „Gaudeamus” a inceput in aceasta dimineața, dupa o pauza de doi ani. Cea de-a 29-a editie a Targului de Carte Gaudeamus Radio Romania va avea loc in Pavilionul B2 al Complexului Expozitional Romexpo in perioada 7-11 decembrie. Targul va fi deschis zilnic, in intervalul orar 10.00 – 20.00, iar intrarea va fi gratuita. Grupul Humanitas a pregatit pentru targ peste 1100 de titluri, peste 90 de carti-eveniment, 32 de lansari, sesiuni de autografe, intalniri cu scriitori, istorici, editori, traducatori, critici literari si jurnalisti. Evenimentele editoriale ale toamnei, noi titluri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- The 29th edition of the Gaudeamus Book Fair is about to kick off, after a two-year break, with presentations of the newest works by Mircea Cartarescu, Gabriel Liiceanu, Horia Roman-Patapievici and Michel Houellebecq, but also children books, albums or magazines, various events - from book launches…

- Prezentari ale celor mai noi volume semnate de Mircea Cartarescu, Gabriel Liiceanu, Horia Roman-Patapievici si Michel Houellebecq, dar si ale unor carti pentru copii, albume sau reviste, evenimente diverse - de la lansari de carte la recitaluri, concursuri sau festivitati de premiere - se regasesc…

- Ochii verzi sunt aproape unici și numai 2% din populatia Romaniei are aceasta culoare irezistibila a ochilor.Mulți nu știu faptul ca nuanta ochilor este in stransa legatura cu cantitatea de melanina pe care organismul o poseda. Așadar, un nivel ridicat de melanina conduce la o culoare mai inchisa a…

- Mult așteptatul roman „Theodoros“ de Mircea Cartarescu, cartea lunii noiembrie la Humanitas, este disponibil pentru precomenzi cu autograful autorului pe site-urile Libhumanitas, Diverta, Libris, Carturești. Livrarea va incepe pe data de 18 noiembrie.

- Bookfest face spectacol literar la Brașov unii dintre cei mai importanți scriitori romani vin sa prezinte carțile toamnei la Bookfest Brașov, intre 3 și 6 noiembrie la Aula Universitații Transilvania Mircea Cartarescu, Horia-Roman Patapievici, Ioana Nicolaie, Gabriel Liiceanu, Radu Paraschivescu, Sabina…

- Cartea lunii la Editura Humanitas ne apropie de divinitate prin paginile semnate de Gabriel Liiceanu. Volumul „Ce gandește Dumnezeu? Puțina teologie“ este disponibil acum in librarii, dar și online.