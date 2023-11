Stiri pe aceeasi tema

- Incepe ȘCOALA. Cand este urmatoarea vacanța a elevilor și care este structura anului școlar, dupa vacanța de iarna Luni, 6 noiembrie, incepe școala. O parte dintre elevi se intreaba deja cand este urmatoarea vacanța, așa ca va prezentam mai jos structura anului școlar, dupa vacanța de iarna. Școala…

- Luni incepe școala. Cand este urmatoarea vacanța a elevilor. Structura anului școlar, dupa vacanța de iarna Luni incepe școala, iar o parte dintre elevi se intreaba deja cand este urmatoarea vacanța. Va prezentam mai jos structura anului școlar, dupa vacanța de iarna Școala incepe din nou luni, 6 noiembrie.…

- Elevii au intrat in vacanța pentru o saptamana: Se vor intoarce in banci luni, 6 noiembrie Elevii au intrat in vacanța pentru o saptamana, dupa incheierea primulului modul al anului școlar 2022-2023. Se vor intoarce in banci luni, 6 noiembrie. Elevii au intrat in vacanța, vineri, la finalul cursurilor,…

- Astazi, 27 Septembrie 2023, elevii tocmai au terminat primul modul de cursuri, din cele cinci module ale anului școlar 2023-2024, iar astfel, elevii au parte de prima vacanța, vacanța de toamna, urmand ca din noiembrie sa intre in cel de-al doilea model de cursuri. Astfel, cel de-al doilea modul de…

- An școlar 2023-2024: Elevii intra in vacanța de toamna. Cand se intorc la cursuri și perioada cu examene. CALENDAR An școlar 2023-2024: Elevii intra in vacanța de toamna. Vor avea 9 zile libere. Cursurile reincep in 6 noiembrie, in modulul doi, potrivit calendarului de an școlar 2023-2024. Anul școlar…

- In saptamana 30 octombrie - 5 noiembrie 2023, elevii din intreaba țara sunt in vacanța dintre Modulul 1 și Modulul 2. Elevii din București intra in vacanța mai repede. Vineri, 27 octombrie, este zi libera in școlile din Capitala.Elevii din București vor avea liber pe 27 octombrie de sarbatoarea Sfantului…

- A trecut deja prima saptamana de școala și mulți iși fac deja planuri pentru prima vacanța a elevilor. Dar pana la vacanța, elevii și profesorii vor avea liber in 5 octombrie, cand este sarbatorita Ziua mondiala a educatiei. Elevii și cadrele didactice se vor putea bucura de o zi libera la inceput de…

- STRUCTURA… Ministerul Educatiei a aprobat calendarul anului scolar 2023-2024. Potrivit Ordinului de ministru 3.800/2023, s-a pastrat structura de anul trecut, formata din module despartite de cinci vacante. Prima zi de cursuri va fi pe 11 septembrie, iar prima vacanta, in perioada 28 octombrie – 5 noiembrie.…