Diana Sosoaca (AUR) este noua presedinta a comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii. In cadrul aceleiasi comisii, vicepresedinte este Ion Prioteasa (PSD), iar secretar Raluca Ioan (PNL). Componenta comisiilor parlamentare a fost adoptata, marti, in unanimitate, in sedinta de plen a Senatului. Iohannis a felicitat PNL, USR PLUS și UDMR: O zi și un pic dintr-o noapte Astfel, reprezentantii PSD vor detine presedintia a opt comisii (Comisia pentru constitutionalitate, Comisia pentru politica externa, Comisia pentru afaceri europene, Comisia pentru ape, paduri, Comisia…