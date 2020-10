Toate scolile din municipiul Bacau vor functiona, incepand de luni, 12 octombrie, doar in sistem on-line pentru urmatoarele 14 zile, potrivit unei decizii luata, vineri, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bacau. CJSU a mai stabilit ca directorii unitatilor de invatamant preuniversitar vor stabili pentru elevii din anii terminali (clasele a IV a, a VIII-a si a XII-a) un program de recuperare a materiei in format "fata in fata" care va fi implementat dupa terminarea perioadei in care cursurile se vor efectua on-line, se precizeaza intr-un comunicat de presa al Prefecturii Bacau.…