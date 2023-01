Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aducerea jucatorilor Alexandru Isfan si Gjoko Zaijkov, conducerea Universitatii Craiova pregateste cel de-al treilea transfer. Este vorba despre un mijlocas de banda stanga, Basilio Ndong, din Guineea Ecuatoriala. Acesta are 24 de ani si a jucat ultima data in Norvegia, la IK Start. La Craiova,…

- Noul jucator al Universitații Craiova , Gjoko Zajkov, a declarat ca se bucura ca va juca in Banie. Fundașul macedonean a explicat ce l-a determinat sa semneze cu Știința, dar și ce așteptari are. Vezi video! „Craiova e un club mare din Romania, printre cele mai mari. Am ales Universitatea Craiova pentru…

- Fundasul formatiei AFC Hermannstadt, Raul Oprut (25 de ani), regreta ca oficialii clubului sau si cei al Universitatii Craiova nu au ajuns la un numitor comun privind suma pentru transferul sau in Banie. „Era o șansa pentru mine, dar consider ca, daca nu a fost sa fie, va veni altceva probabil mai bun.…

- Accidentarea lui Nicusor Bancu a dat peste cap calculele celor de la Universitatea Craiova si asta pentru ca Bogdan Vatajelu este singurul fundas stanga de meserie cu experienta. Postul a mai fost acoperit de mult prea tanarul Denis Benga, dar cum obiectivul Stiintei este unul indraznet se intentioneaza…

- Mirel Radoi a anunțat ca pleaca de la Universitatea Craiova și i-a „ințepat“ pe conducatorii olteni, in special pe președintele Sorin Carțu, cel care l-a adus in Banie. La ceva timp a venit și replica mai marilor Științei, care nu-și explica purtarea antrenorului de 41 de ani. Sorin Carțu: „Nu vreau…

- Universitatea Craiova și-a dezamagit profund susținatorii in meciul cu FCU, pierdut sambata seara cu 2-0. La finalul intalnirii de pe „Ion Oblemenco“, antrenorul Științei, Mirel Radoi, a explicat cu lux de amanunte ce a condus la eșecul cu rivalii din oraș. „A fost o partida mult așteptata, echilibrata,…

- Universitatea Craiova nu a pierdut doar doua puncte in meciul cu Rapid, din Giulesști, ci și-a „pierdut“ și capitanul pentru o buna perioada de timp. Inca din minutul 70 al partidei Nicușor Bancu a acuzat dureri la ligamente, dar a crezut ca nu-i nimic serios și a continuat lupta cu bucureștenii. In…

- CS Ocna Mureș, meciul anului, la Zlatna, cu Universitatea Craiova | Mirel Radoi nu are amintiri placute in Alba Maine, de la ora 17.00, in nocturna, la Zlatna, CS Ocna Mureș va disputa meciul anului, contra Universitații Craiova, echipa pregatita de Mirel Radoi, fostul selecționer al reprezentativei…