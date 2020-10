Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Regatului Unit a anuntat joi ca incepand din octombrie anul viitor intrarea calatorilor din Uniunea Europeana pe teritoriul acestei tari se va face doar pe baza pasaportului, informeaza dpa, citata de agerpres. Noua cerinta va fi valabila si pentru calatorii veniti din Elvetia, Islanda, Norvegia…

- Datele statistice sunt valabile pentru statele din Uniunea Europeana, Marea Britanie si tarile din Asociatia Europeana a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia. In august, piata auto din Romania a inregistrat o scadere de 51,9-, fiind inmatriculate 11.157 autoturisme,…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa au scazut cu 17,6% in august, la 884.394 unitati, in timp ce Romania si Estonia au raportat cel mai semnificativ declin, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/. Datele statistice sunt valabile pentru statele…

- Statele membre ale Uniunii Europene, Regatul Unit si partenerii UE au ajuns la un acord asupra unui plan de vaccinare impotriva COVID-19, care prevede vaccinarea a cel putin 40% din populatia fiecarui stat, relateaza Reuters, potrivit News.ro."Luarea in calcul a tuturor grupurilor de risc va face probabil…

- Peste 3,8 milioane de cetateni ai tarilor din Uniunea Europeana au depus cereri de resedinta in Regatul Unit dupa referendumul pentru Brexit, a anuntat joi guvernul de la Londra. Bilantul a fost anuntat de ministrul pentru imigratie Kevin Foster printr-un mesaj pe Twitter, preluat de Reuters, informeaza…