Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii incep, joi, discutiile pentru formarea unei majoritati parlamentare in vederea sustinerii noului Guvern. Citește și: EXCLUSIV - LISTA deputaților și senatorilor alesi la alegerile din 6 decembrieMiercuri, presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca discutiile se vor purta…

- Liberalii incep, joi, discutiile pentru formarea unei majoritati parlamentare in vederea sustinerii noului Guvern. Miercuri, presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca discutiile se vor purta cu USR PLUS, UDMR si grupul minoritatilor nationale din Camera Deputatilor. ‘In cadrul reuniunii Biroului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca liberalii vor negocia cu USR PLUS, UDMR si cu minoritatile nationale pentru formarea unei majoritati parlamentare, iar negocierile vor incepe de joi. "In cadrul reuniunii Biroului Politic National am stabilit partenerii posibili cu care negociem…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, anunta ca la desemnarea lui Florin Citu drept candidat pentru functia de prim-ministru s-a luat in calcul inclusiv sustinerea partenerilor de la USR si UDMR. Negocierile oficiale incep joi, 10 decembrie. "Vor urma pasii de negociere incepand de maine. Rugamintea…

- Ludovic Orban a confirmat informațiile prezentate de STIRIPESURSE.RO! Florin Cițu este propus, din nou, pentru postul de premier, la fel ca in luna februarie. In plus, BPN al PNL a stabilit și componența echipei care va duce negocieri cu celelalte partide, USR-PLUS și UDMR, pentru formarea unei majoritați.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca, la intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis pe care a avut-o marti la o vila de protocol alaturi de mai multi lideri liberali, discutiile au vizat "o analiza a alegerilor" si "pasii pentru formarea unei majoritati

- Pe 17 august, presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR in legatura cu Legea privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016, legea care prevede ca data alegerilor este stabilita de Parlament,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat, marti, pentru 29 septembrie, pronuntarea pe sesizarile presedintelui Klaus Iohannis si Guvernului asupra Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales…