Stiri pe aceeasi tema

- Primele 24 de centre in care se va administra vaccinul anti-COVID dezvoltat de Johnson&Johnson vor fi disponibile in 19 judete si in Bucuresti, iar alte 20 de centre vor fi deschise in mai multe spitale din to...

- Pimele 24 de centre in care se va administra vaccinul anti-COVID dezvoltat de Johnson&Johnson (Janssen) vor fi disponibile in 20 de judete. „Acesta este doar inceputul”, a anuntat, joi, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, care a precizat ca in urmatoarea perioada vor fi deschise…

- Smartphone-urile și accesoriile OPPO sunt disponibile la Telekom Romania, in urma unui parteneriat de colaborare incheiat intre cele doua branduri. Astfel, produsele OPPO sunt disponibile atat in magazinul online, cat și in magazinele fizice ale Telekom și ale partenerilor sai. Primele produse care…

- Pe 12 mai 2021 ASUS a lansat o noua generație de telefoane, Zenfone 8 continuand pe de o parte ideea dispozitivului cu Flip Camera – Zenfone 8 Flip, dar aducand și un performer compact, de doar 5,9 inchi – Zenfone 8. Ambele terminale vin cu cea mai noua platforma mobila Snapdragon 888 5G de la […]…

- Retailul, industria alimentara și sectorul serviciilor de call-center domina anunțurile pentru joburi noi, iar ponderea muncii de acasa scade, arata datele eJobs, cel mai mare portal de recrutare de forța de munca din țara. Numarul locurilor de munca disponibile in primele patru luni din acest an a…

- Primele doze cu acest vaccin pe baza de ARN mesager ar trebui sa fie livrate in trimestrul al patrulea din 2021, "cu un total de 34 de milioane de doze disponibile in 2021 si pana la 466 de milioane de doze in 2022", au precizat reprezentantii GAVI intr-un comunicat publicat luni. Vaccinul Moderna se…

- Compania BioNTech a anunțat ca asteapta pentru luna septembrie rezultatele de la testele vaccinului sau anti-COVID-19 produs impreuna cu partenerul american Pfizer in cazul copiilor mici, inclusiv al bebelusilor de sase luni, iar cele pentru copii intre 5 si 12 ani sunt asteptate in iulie, relateaza…

- In municipiul Alba Iulia au ajuns vineri dimineața primele trotinete electrice „Lime”, disponibile prin ride-sharing. Zece dintre acestea au fost amplasate in parcul din fața Prefecturii Alba, iar alte zece in parcul din zona Casei de Cultura a Studenților. La sfarșitul lunii februarie, primarul Gabriel…