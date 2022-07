GastroArt: Tartine picante (Reteta Interbelica) Cate o felie de paine de persoana. Cate un galbenus de persoana. Se toaca carnea, sau sunca, sau salamul, se amesteca cu sare, piper, un varf de cutit mustar.Se unge compozitia gros pe paine, formand cu lingura o adancitura la mijloc. In locul acesta se da drumul unui galbenus de ou si se inconjoara cu putina apa.Se poate servi crud, iar in acest caz se prajeste putin painea inainte de fi unsa. Sau se poate baga la cuptor pentru cateva minute, pana ce galbenusul incepe a se inchega. In cazul ace ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

- Orice fel de carne, porc, vaca, amestecata, carne de pasare sau mezeluri, se toaca, se prajeste in tigaie, cu verdeata, sare, piper, se adauga si un ou batut, pana se inchiaga oul.Separat, se prajesc felii de paine veche in untura, se ung cu carnea astfel preparata, fierbinte si se servesc imediat,…

- Se socotesc 2 rosii de persoana. Se taie rosiile felii, se dau prin sare, se lasa un timp sa se scurga, se dau prin faina, se prajesc, se pun pe o farfurie aranjate frumos. In tigaia in care s au rumenit se adauga putin untdelemn, se pun verdeata tocata, un graunte de usturoi pisat si pesmet.Se rumenesc…

- Se prepara o mamaliguta pripita, se unge cu unt un castron de iaurt, se umple pe jumatate cu mamaliguta, se pune un strat gros de branza si se acopera cu mamaliga.Se rastoarna intr o forma joasa de faianta unsa, se repeta procedeul de 4 ori. Cu o lingura muiata in unt se face cate o adancitura in fiecare…

- Cantitatile: 400 gr. ficat, 2 felii paine, 2 oua, verdeata.Ficatul fert intr un clocot si racit se da de 2 ori pe masina de tocat, impreuna cu painea muiata si ceapa, se amesteca cu ouale, verdeata, sare, piper, se formeaza chiftelute, se dau prin faina si pesmet, se prajesc in untura. Se servesc cu…

- Cantitatile: frac12; varza dulce, frac12; varza acra, frac12; kgr. piept de vaca, 1 lingura faina, 1 lingura untura, 1 pahar smantana acra.Se fierbe carne. Separat se fierbe varza, se scurge, se toaca nu prea marunt. Se face un rantas, se adauga la supa impreuna cu varza, carnea se taie felioare. Se…

- Un salau curatat si sarat se pune intreg in cratita, se presara cu putin pesmet, se opareste cu unt topit, se adauga un pahar cu smantana si in timpul frigerii se umezeste mereu cu sosul lui. Cu cartofi si salata verde preparata cu zeama de lamaie, untdelemn fin si oua rascoapte.Dintr un caiet vechi…

- Cantitatile: 4 linguri pesmet, 80 gr zahar, 4 oua, frac34; pahar vin indulcit.Se freaca galbenusurile cu zaharul, se adauga pesmetul si albusele batute, se iau cantitati mici cu lingurita, se dau drumul in untura incinsa in care se umfla si se rumenesc frumos. Se scurg, se pun in compotiera, se toarna…

- Se pregateste o foaie de aluat din 2 oua, se taie patrate de 4 5 cm. Se trece prin masina frac14; kgr. carne cruda sau de rasol fiert si se prajeste cu untura, cu o ceapa taiata marunt. Se toarna cate putina apa, ca sa nu se usuce carnea prea tare.Se da deoparte, se amesteca cu un ou si dupa ce s a…