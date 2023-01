Stiri pe aceeasi tema

- Noul aquapark din Timișoara, care poate fi comparat cu celebrele bai din Ungaria, ar trebuie sa iși deschida porțile la mijlocul lunii februarie, cand incepe programul Capitalei Culturale Europene 2023.

- Timișoara a preluat, alaturi de Elefsina (Grecia) și Veszprem (Ungaria), prestigiosul titlu de Capitala Europeana a Culturii in 2023, insa fiecare oraș va organiza, in perioade diferite, startul programului cultural.

- Unul dintre cei șase copii, cu varste intre 11 și 14 ani, loviți pe o trecere de pietoni din Petroșani de mașina condusa de un tanar care a urcat baut la volan a murit la spital. Victima avea 11 ani și era internata la spitalul din Petroșani. Alți trei copii au fost transferați la un […] Articolul A…

- Muzeul Județean Buzau participa cu piese deosebite din Tezaurul de la Pietroasa la expoziția „Out of Chaos”, organizata la Muzeul Moesgaard din Danemarca, unul dintre cele mai moderne și mai vizitate muzee ale Europei. Deschiderea oficiala a expoziției „Out of Chaos” a avut loc in prezența Majestații…

- Ziarul PUTEREA a semnalat la sfarșitul anului trecut ca teza de doctorat a directorului medical de la Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București, Radu Ninel Balanescu, este un plagiat grosolan. Acum, PUTEREA prezinta documentele prin care se demonstreaza acest uriaș…

- Spectacolul „2032 SMART-FAMILY” din 9 și 10 noiembrie, de la ora 20.00 va mai avea trei reprezentanții. Cei care doresc sa vada piesa pot rezerva bilete din timp pentru reprezentațiile din 5 decembrie cu incepere la ora 11.30 sau la ora 20.00, sau din 6 decembrie ora 20. 00. „2032 SMART-FAMILY” este…

- O noua criza de antibiotice, inclusiv cele pentru copii, este in plina desfașurare in țara noastra. Producatorii externi ar fi incetat sa le mai furnizeze pentru ca, spun farmaciștii, prețul mic de la noi i-ar dezavantaja. O asociatie a farmaciilor independente a atentionat, luni, asupra lipsei de pe…