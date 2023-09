Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Cristi Valentin Misaila, alaturi de președintele de ședința al Consiliului Local, consilierul Liviu Macovei, i-au premiat, vineri, 22 septembrie 2023, pe elevii și profesorii din Municipiul Focșani care au obținut premii la olimpiadele internaționale din acest an. Premierea elevilor și a profesorilor…

- Primariile Dumbraveni și Carligele vor construi cate un bloc de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii. Finanțarea este asigurata prin Agenția Naționala a Locuinței, iar valoarea fiecarui proiect este de aproximativ 7 miloane de lei. In cadrul fiecarui contract sunt incluse serviciile de proiectare…

- Trei tineri au murit, iar alti trei au fost raniti dupa ce au fost loviti, duminica dimineata, pe DN1, la iesirea din localitatea Santimbru, de un autoturism condus de un sofer de 19 ani, aflat sub influenta alcoolului. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de catre Inspectoratul de Politie Judetean…

- Patru tineri au fost victimele unui accident rutier, noaptea trecuta, pe DJ 206 B, in localitatea Cotești. Potrivit IPJ Vrancea, cei patru se aflau intr-o mașina, iar șoferul era baut. „In cursul nopții trecute, in jurul orei 02:20, am fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ…

- La data de 17.07.2023, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Golești au fost sesizați prin SNUAU 112 de catre un barbat, in varsta de 62 de ani, cu privire la faptul ca persoane necunoscute au patruns fara drept in curtea locuinței sale, de unde au sustras un autoturism. Cu ocazia deplasarii…

- Astazi, in jurul orei 13.30, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit la un accident rutier care s-a produs in localitatea Vulturu. Din primele cercetari a reieșit faptul ca, un autoturism condus de un barbat de 53 de ani, din comuna Vulturu a intrat in coliziune cu un indicator rutier care, in cadere,…

- MISIUNE FINALIZATA CU SUCCES ”Nu toți cei care se plimba sunt pierduți” La ora 11.23, printr-un apel la 112, un barbat sesiza faptul ca autotursimul pe care il conducea in afara localitații Nereju catre Andreiașu de Sus nu iși poate continua deplasarea din cauza faptului ca a ramas impotmolit in noroi.…