Stiri pe aceeasi tema

- ”Piata terenurilor a ramas foarte activa in 2022, pastrand tendintele din anul anterior, care a marcat cele mai bune niveluri din 2007 incoace, dar a scazut cu aproximativ 45% in ceea ce priveste volumul tranzactiilor incheiate, pana la aproximativ 450 de milioane de euro”, potrivit raportului anual…

- Un proprietar a scos locuința la inchiriere și chiar a publicat fotografii in care se vede cum langa chiuveta și aragaz este așezata și cada.Internauții au inceput sa faca nenumarate glume dupa apariția imaginilor. Cei mai mulți s-au amuzat pe seama faptului ca proprietarul a vrut sa economiseasca spațiu…

- Din Cluj-Napoca, orașul in care se vinde o garsoniera de 11 mp cu peste 30.000 de euro, vine un alt anunț care șocheaza piața imobiliara. Dar nu e orice fel de garsoniera, ci una (poate) unica in peisaj, asta fiindca ofera serviciul „2 in 1 - baia in bucatarie". D ...

- UNTOLD UNIVERSE, cel mai mare jucator de pe piata de entertainment din estul Europei, a semnat un acord angajant cu Mozaik Investments, prin care compania va intra in actionariatul grupului UNTOLD cu un pachet minoritar, urmand a furniza capital de crestere pentru dezvoltarea proiectelor UNTOLD in plan…

- Comisarii de la Protecția Consumatorilor au efectuat, vineri, o serie de controale la doua camine de batrani din Cluj, unde au gasit mai multe nereguli. Aceștia au dat amenzi in valoare de 120.000 de lei și trei avertismente, dupa ce au gasit mizerie in bucatarie, lenjerii de pat neschimbate și mucegai,…

- Uber si Bolt se pregatesc sa aiba concurenta, odata cu intrarea startup-ului romanesc Splash in zona de ride-hailing. Compania exista deja pe plan local, dar activa in zona inchirierii de trotinete. Aceasta evolutie vine ca urmare a dezvoltarii brandului de inchirieri de trotinete. SPLASH are o investitie…

- Daca ai trecut vreodata pe la Gustador, micul „sandwich shop” din Cluj-Napoca, dupa cum se autointituleaza pe pagina de Facebook , poate ai zarit un barbat la fel de marunțel lucrand de zor in bucatarie la comenzile de pizza. Sau poate nu, poate nici nu ai auzit de restaurantul asta. Dar eu, cand priveam…

- In ciuda pandemiei și a crizei economice, chiriile clujene și-au continuat creșterea, atingand niveluri astronomice. Daca acum un an, la suma de 250-280 de euro, clujenii mai aveau posibilitatea sa inchirieze o garsoniera care arata decent, astazi la aceeași bani agențiile propun apartamente cu „buda…