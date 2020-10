Stiri pe aceeasi tema

- Conform unor surse guvernamentale, Poliția va face controale in civil pentru a-i depista și amenda pe cei care nu respecta masurile de protecție impotriva COVID-19.Decizia a fost luata dupa ce autoritațile au constatat ca mulți oameni respecta aceste masuri doar cand in zona sunt forțe de ordine, dar…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, duminica, o serie de controale de amploare pe raza județului Cluj, pentru a verifica respectarea masurilor de combatere a raspandirii COVID-19.”La data de 4 octombrie a.c., sub autoritatea Institutiei Prefectului Cluj, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca…

- Structurile Ministerului Afacerilor Interne și polițiștii locali au executat, in weekend, pe raza unitaților administrativ-teritoriale din județul Timiș, misiuni privind verificarea respectarii masurilor de catre societațile comerciale și persoanele fizice autorizate, verificarea respectarii masurilor…

- La activitațile desfașurate ieri, 26 iulie a.c., au participat 230 de polițiști, jandarmi, polițiști locali etc, au executat 25 de acțiuni punctuale și au verificat 213 societați comerciale sau persoane fizice autorizate. Au legitimat peste 520 de persoane și au verificat peste 100 mijloace de transport…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Institutiei Prefectului, au fost desfasurate actiuni de verificare cu efective marite in zone aglomerate, centre comerciale, piete, targuri si terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, in cursul zilei de sambata, o serie de controale la Dej, pentru a verifica respectarea masurilor impuse de starea de alerta.”La data de 18 iulie a.c., in intervalul orar 19.00 – 21.00, politistii din cadrul Politiei municipiul Dej, impreuna cu polițiștii Secției 5 Poliție…

- Mai multe controale in gari si in trenuri au loc la aceasta ora. Acestea sunt efectuate de angajatii CFR Calatori si Politia Transporturi Feroviare in vederea verificarii modului in care sunt respectate regulile de comportament emise de autoritati pentru prevenirea si controlul virusului SARS-CoV-2.

- Brigada de Politie Transport Public din cadrul Politiei Capitalei a desfasurat, pe parcursul saptamanii trecute, actiuni de verificare a modului in care sunt respectate masurile de protectie impotriva infectarii cu COVID-19, fiind aplicate sanctiuni de peste 30.000 de lei.