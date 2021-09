Stiri pe aceeasi tema

- Gara Iasi are o istorie aparte, care trebuie sa fie cunoscuta, iar o intoarcere in timp inseamna explorarea unei lumi apuse, dar pline de mister. Istoricul Sorin Iftimi spune pentru AGERPRES povestea Garii din Iasi. Potrivit acestuia, introducerea caii ferate in Moldova a reprezentat o adevarata…

- Spre deosebire de ce se intampla astazi, in urma cu 100, chiar 200 de ani, Botoșanii aveau parte de oameni cu adevarat cultivați, straluciți, indrazneți. Oameni care au luptat cu molime dintre cele mai cumplite și le-au invins.

- Din RI serie Noua, Tomul XXV, no.3-4, mai-august 2014, pag. 213-233, articolul semnat de domnul Serban Papacostea si intitulat "Tarile Romane- emergenta si cristalizare statala. Istorie si geopolitica: geneza statului in trecutul romanesc", deducem ca Hanatul Hoardei de Aur si expresia ei politica locala,…

- Autoritatea Naționala Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunța retragerea de la vanzare a produsului ”Cora Desert cu miez de bezea”, care se comercializeaza in hipermarketurile Cora. Decizia a fost luata dupa ce s-a descoperit ca desertul are un conținut de oxid de etilena…

- BUCUREȘTI, 14 iul – Sputnik. Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, da o noua lecție orgoliului britanic – și demasca ipocrizia cu care vorbesc despre drepturile omului. Oficialul se refera la raportul periodic despre drepturile omului in lume, publicat recent de autoritațile…

- ​Țarile cu cele mai ieftine bilete de autobuz ● Radu Mihaileanu, regizor: „Uitam ca traim miracole perpetue” ● „Ne-a nenorocit!” versus „Poate așa vor face niște îmbunatațiri” (bucureștenii despre scumpirea biletelor STB) ● Pâna în decembrie, apartamentele…

- Grindina și vijelii, anunțate in jumatatea de est a țarii Foto: Arhiva. De la 14:00 pâna mâine dimineața la ora 6:00 sa va afla sub cod portocaliu de vijelii puternice, grindina și ploi abundente toata jumatatea de est a țarii. Fenomenele se vor manifesta mai întâi…

- Avem oameni valoroși, contemporani cu noi, oameni de care imi e tare drag sa vorbesc, acești oameni pun suflet in tot ce fac, au daruire și determinare, vin cu inima deschisa spre frumos. Șezatorile sunt locuri unde ai șansa sa cunoști astfel de oameni, talentați, plini de viața. Un astfel de om este…