- Gara Buzias este locul in care trecutul si-a lasat amprenta, astazi avand mai putina culoare decat in vremurile de altadata. Acum gara nu mai aduce cu ce era odinioara, cand imparatul Franz Josef a poposit in zona; a ramas doar amintirea unor vremuri demult apuse, pastrate in istorie.…

- Universitatea de Vest din Timișoara se pregatește sa dea startul sesiunii de admitere. Și in acest an, admiterea se va desfașura in mediul online. In cele 11 facultați aferente: Facultatea de Arte și Design, Facultatea de Chimie, Biologie și Geografie, Facultatea de Drept, Facultatea de Economie și…

- Dupa Dinamo, „Leii din Banat” au trecut si de CSA Steaua, fara prea mari probleme, SCM Timisoara fiind cotata ca favorita dupa parcursurile din ultima perioada ale celor doua. A fost 85-68 pentru baschetbalistii alb-violeti in primul joc disputat in turneul din Bihor pe acest final de saptamana. Chiar…

- Ciorba de stevie facuta pe pirostrii este un preparat gustos, savuros si racoritor, cu un gust aparte, ce aduce aminte de copilarie, de viata la tara. Sunt insa cateva secrete pe care trebuie sa le stii, iar pentru aceasta am vizitat-o pe tanti Irina din satul Izvoru, comuna Gogosari, judetul Giurgiu,…

- Universitatea de Vest din Timișoara a anunțat astazi deschiderea proiectului „We Unite Them – Their Future is Our Future”. Scopul acestuia este de a sprijini elevii din școlile și liceele din mediul rural și urban al județului Timiș, implicandu-i in activitați culturale și artistice, de conștientizare…

- N. D. La Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova din Ploiești, incepand de astazi, de la ora 12.00, va putea fi vizitata expozitia temporara „Ploiesti – orasul meu”, organizata in colaborare cu profesorii indrumatori si elevii Scolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” din Ploiesti. Tema expozitiei…

- Timișoara este cunoscuta pentru diversitatea multietnica și multiculturala. Acest lucru este vizibil și prin diferitele credințe pe care le au aceste etnii. Pe langa catolici și ortodocși, au mai dominat: mozaici, islamici, reformați lutherani, calvini și neoprotestanți. Muzeul Național al Banatului…

- Incepand de saptamana viitoare, timișoreanul Dan Negru lanseaza proiectul „Legendele”, proiect care iși propune sa promoveze valorile autohtone. Primul artist care a acceptat sa faca parte din acest proiect este Marius Țeicu, marele compozitor autohton. Va reamintim ca domnul Marius Țeicu s-a nascut…