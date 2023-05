Gargaragiul de la Muncă, complice la dispariţia pensiilor de stat? A trecut mai bine de un an si jumatate de cand ministrul Muncii sustine ca lucreaza la noul sistem de pensii. Pana acum insa, ministrul nu a livrat nimic concret. Doar vorbe si promisiuni de mai bine. A trecut mai bine de un an si jumatate de cand ministrul Muncii sustine ca lucreaza la noul sistem de pensii. Pana acum insa, ministrul nu a livrat nimic concret. Doar vorbe si promisiuni de mai bine. Cat de echitabil va fi noul sistem, nimeni nu stie. Ministrul vorbeste despre solidaritate, dar tace malc cand este intrebat cum e posibil ca unii care au muncit o viata sa nu primeasca pentru fiecare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

