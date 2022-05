Stiri pe aceeasi tema

- MAE: Doi jurnalisti romani, retinuti de fortele transnistrene, eliberați Foto: mae.ro Ministerul de Externe a obtinut eliberarea a doi jurnalisti români retinuti de fortele de securitate ale asa-ziselor autoritati transnistrene. Cei doi erau prezenti în interes…

- Grecia acuza Turcia ca ii incalca spațiul aerian cu avioane de lupta, considerand ca aceste acțiuni sunt intenționate. Ministerul de Externe de la Atena a transmis un comunicat in care reclama „survoluri masive” ale unor avioane ale Turciei in spațiul aerian al Greciei. Grecia susține ca Turcia comite…

- Bombardiere turce au zburat deasupra a sapte insule grecesti locuite miercuri, inclusiv Insula Samos, care are aproximativ 33.000 de locuitori. In acest context, Ministerul de Externe al Greciei a transmis un comunicat in care vorbește despre "survoluri masive" si acuza Turcia de "provocari inacceptabile,…

- Statele Unite cred ca Rusia a finalizat retragerea din jurul Kievului și ca iși reface și iși realimenteaza trupele in vederea unei preconizate redesfașurari in Ucraina, a declarat un inalt oficial american din domeniul apararii, citat de Reuters. In weekend, Ucraina a declarat ca forțele sale au recucerit…

- Grecia va expulza 12 diplomati rusi ca reactie la razboiul din Ucraina, a informat miercuri Ministerul de Externe de la Atena, dupa seria de decizii similiare luate in zilele precedente de alte state europene, transmit Reuters si AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Forțele ruse au aruncat o bomba puternica asupra unui teatru din orașul-port ucrainean inconjurat Mariupol, unde se adaposteau miercuri sute de civili, a anunțat Ministerul de Externe al Ucrainei.

- UPDATE 13.15 - Forțele ruse au bombardat o moschee in Mariupol . Nu se cunoaște numarul victimelor in acest moment, potrivit Reuters, citata de Agerpres.UPDATE 13.00 - Tancuri rusești destramate se afla pe drumul de langa Brovari, oraș in apropiere de Kiev, la est de capitala. #Russian tanks, or rather…

- Fortele ruse au bombardat o moschee in orasul-port din sudul Ucrainei Mariupol, unde peste 80 de adulti si copii, inclusiv cetateni turci, s-au refugiat, a declarat sambata Ministerul de Externe al Ucrainei, citat de Reuters, relateaza Agerpres.Este vorba de 86 de civli, inclusiv 34 de copii, potrivit…