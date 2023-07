Gardienii de la Acropola din Atena întrerup munca, din cauza caniculei Sindicatul PEYFA a anunțat ca gardienii de la Acropola din Atena și de la alte situri arheologice din Grecia vor intrerupe activitatea timp de patru ore incepand de joi, din cauza condițiilor dificile de munca cauzate de canicula din Grecia. Sindicatul a precizat ca masura de oprire a activitații va fi aplicata intre orele 16:00 și 20:00, ora locala (13:00 și 17:00, GMT) de joi pana duminica. Aceasta decizie vine ca urmare a faptului ca gardienii au lucrat in condiții extreme, cu temperaturi ce au depașit 45°C in ultimele zile. „Avand in vedere problemele cu care ne-am confruntat (…) in special… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

