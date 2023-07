Gardienii bătăuși de la Centrul Educativ Buziaș, cercetați penal pentru purtare abuzivă Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș-Secția penala a preluat de la Parchetul de pe langa Judecatoria Lugoj, in vederea efectuarii urmaririi penale, cauza avand ca obiect exercitarea unor acte de violența fizica de catre doi agenți din cadrul Centrului Educativ Buziaș asupra a doua persoane internate. Cu ocazia cercetarilor efectuate, in data de 28 iulie 2023, procurori din cadrul Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș au dispus punerea in miscare a actiunii penale fața de inculpatul G.S., agent șef principal in cadrul Centrului Educativ Buziaș, sub aspectul savarșirii a doua infracțiuni… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

