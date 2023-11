Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi seara, de Garda Nationala de Mediu, ”30 Noiembrie 2023 va ramane, cu siguranta, o data istorica si un reper important in pozitionarea Romaniei pe harta europeana a reciclarii”. ”De astazi, Sistemul Garantie – Returnare devine obligatoriu pentru toti producatorii si comerciantii care pun in vanzare produse cu ambalaj din plastic, sticla sau aluminiu”, a transmis Garda Nationala de Mediu ”O zi istorica pentru protectia mediului din Romania, o zi care marcheaza un nou pas in progresele tarii noastre spre atingerea obiectivelor asumate in fata Uniunii…