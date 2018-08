Stiri pe aceeasi tema

- Un iesean a postat pe Facebook fotografii cu pesti morti la Ciric. "Sunt pesti morti in lacul de agrement Ciric, iar la gura de varsare spre Venetia e in miros infect. Am discutat cu cineva care lucreaza in zona si mi-a spus ca apele reziduale de la aeroport au ajuns in lac. Va rog sa distribuiti poate…

- O delegatie formata din reprezentanti ai Comisiei Europene si ai Autoritatii de Management POS Mediu se afla la Arad intr-o vizita de control privind stadiul de implementare a Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide – judetul Arad”. La ora 9, la sediul Consiliului Judetean, membrii…

- Revoltat ca oamenii au uitat sa respecte legea bunului simț, un targujian a luat atitudine și a decis sa-i dea o lecție unei tinere care a aruncat pe marginea drumului nu mai puțin de 11 kilograme de gunoi. In timp ce strangea resturile menajere de pe dealul Bujorascu, lasate in urma de o inconștienta,…

- Operatorul municipal de transport in comun isi va modifica planul de transport public, dupa ce toate cele 24 de autobuze achizitionate recent vor completa parcul auto al Trans Bus, eveniment care s-ar putea produce la inceputul lunii august. Conform conducerii societatii, intr-o prima etapa, aceste…

- Administrația Naționala „Apele Romane” a inceput de luni, 16 iulie 2018, acțiunile de ecologizare a unor zone ale lacului Bicaz in colaborare cu R.N.P. Romsilva, Hidroelectrica S.A., Consiliul Județean și Prefectura Județului Neamț, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Neamț, reprezentanți ai Jandarmeriei…

- O bomba de aviatie de 50 kilograme a fost gasita, marti, pe un santier din Sectorul 2 al Capitalei, proiectilul fiind ridicat si dus la Unitatea Speciala de Interventie in Situatii de Urgenta (USISU) de la Ciolpani, pentru a fi distrus, anunta IGSU.Reprezentantii Inspectoratului General pentru…

- Comisarii Garzii de Mediu din Timis cer primariei din urbea de pe Bega sa nu desfiinteze spatiile verzi de la Marasti sau sa le compenseze. Totul dupa ce Primaria Timișoara a excavat in zona și pista de biciclete a disparut, iar prefectul de Timis Eva Andreas a solicitat Garzii de Mediu sa efectueze…

- Administratorul clubului de noapte in apropierea caruia a avut loc bataia din 19 mai, in urma careia un barbat de 30 de ani a decedat, susține ca localul nu are nicio atribuție cu incidentul respectiv și nu poarta nicio responsabilitate, deoarece conflictul prorpiu-zis s-a produs la circa 200 de metri…