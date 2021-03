Garda de Mediu din România interzice arderea frunzelor Reprezentanții Garzii de Mediu anunța ca arderea frunzelor și a resturilor provenite din curațenia de primavara afecteaza calitatea aerului. De aceea, din acest an activitatea este interzisa, iar cei care o practica sunt amendați. Persoanele care iși curața gradinile și apoi incendiaza resturile vegetale vor fi sancționate, conform unui act normativ care a intrat in vigoare luna trecuta. „O practica „tradiționala” adanc implementata in mentalul colectiv trebuie schimbata rapid. Arderea frunzelor, resturilor de la toaletarea copacilor, resturilor vegetale, gunoiului de grajd și in general a deșeurilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

