- Aproximativ 60 de kilograme de peste, dintre care 40 de kilograme de cega, au fost descoperite de politistii de frontiera tulceni intr-o ambarcatiune in care se aflaui trei barbati. Acestia nu aveau documente legale pentru pestele respectiv si sunt cercetati. Sturionii au fost eliberati in natura. Potrivit…

- Aproximativ 40 kg de sturion, detinute fara documente legale, au fost descoperite de politistii de frontiera tulceni intr-o ambarcatiune in care se aflau trei cetateni romani, informeaza un comunicat al Garzii de Coasta. Autoritatile au gasit in ambarcatiune aproximativ 58 kilograme de peste de diferite…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat trei cetateni ucraineni aflati intr o ambarcatiune, care desfasurau activitati de pescuit ilegal pe bratul Chilia, in apele teritoriale romanesti ale Dunarii.In data de 17.06.2018, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Vama Veche un barbat, care a incercat sa introduca ilegal in tara peste 200 grame bijuterii din metal galben, susceptibile a fi din aur si fara documente legale. In data de 15.05.2018, in jurul orei 02.00, actionand in baza unei informatii,…

- Lucrarile privind amenajarea noului sediu al Sectorului Politiei de Frontiera (SPF) Isaccea al Garzii de Coasta sunt realizate in proportie de 30% si se vor incheia anul viitor, se arata intr-o adresa remisa joi AGERPRES de Garda de Coasta. Lucrarile la noul sediu al SPF Isaccea au inceput la finele…

- Politistii de frontiera tulceni au depistat in zona de competenta doi cetateni romani care desfasurau activitati de pescuit ilegal si care detineau peste 50 de kg de peste, fara sa aiba documente legale. In data de 02.05.2018, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Chilia,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat in ultimele zile patru cetateni romani care transportau peste 190 kilograme peste, din care 12 kilograme de peste din specia sturion, fara sa detina documentele legale. * In data de 18.04.2018, politistii de frontiera din cadrul Punctului…

- Politistii de frontiera tulceni au depistat in zona de competenta un cetatean roman care detinea cantitatea de aproximativ 32 kilograme de peste, fara documente legale. In data de 17.04.2018, in jurul orei 16.00, politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Tulcea…