- Simona Halep a mai pierdut un loc în clasamentul WTA, sportiva noastra aflându-se în ierarhia live pe locul 18. În funcție de rezultatele de la Indian Wells, Simona ar putea parasi TOP 20. În acest moment, Halep se afla pe locul 18, ea fiind devansata de Elise Mertens.…

- Emma Raducanu este așteptata sa participe la Transylvania Open, turneul de tenis organizat la sfarșitul lunii noiembrie la Cluj Napoca. Jucatoarea de tenis cu origini romanești a transmis un mesaj in limba romana, fanilor din țara noastra. “Salut! Ma bucur ca am ocazia sa joc la Transylvainia Open.…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (15 WTA) este favorita nr. 1 a turneului Transylvania Open WTA250, pe al carui tablou principal se regasesc cinci sportive din Top 30 WTA, informeaza organizatorii competitiei. Cea de-a doua favorita a turneului este belgianca Elise Mertens (locul 18 WTA).…

- Emma Raducanu (18 ani) a caștigat turneul de la US Open, iar Simona Halep (29 de ani) a laudat-o pe jucatoarea britanica Halep a postat pe Instagram o poza dupa probei feminine a ultimului turneu de Grand Slam al anului, alaturi de mesajul: “Extraordinar“. Emma Raducanu a recunoscut ca Simona Halep…