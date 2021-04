”Gânditorii” de la Transporturi, soluții din altă lume pentru calea ferată din jurul Bucureștiului Ministerul Transporturilor pregatește un scoaterea la licitație a studiului de fezabilitate pentru crearea Complexului Feroviar București, adica un plan feroviar, intocmit de CFR S.A., care arata harta liniilor existente in 2020 și a unor actuale și viitoare gari. Planul prevede aproximativ 600 kilometri de linie feroviara. La nivelul ministerului s-a constituit in premiera Grupul de lucru București-Ilfov, din care fac parte reprezentanți ai CFR, Bucharest Airports, TPBI, Metrorex etc., și care fac propuneri pentru viitorul Complex Feroviar. Se adauga RESTRICȚII SUPLIMENTARE. Localitațile in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au luat decizia sa prelungeasca carantina pentru inca 14 zile in comunele ilfovene Chiajna si Cornetu. Carantina a fost prelungita cu inca doua saptamani. Masura se aplica de marți seara. Conform prefecturii Ilfov, ordinele sefului DSU, secretar de stat dr. Raed Arafat, stipuleaza prelungirea…

- Masura de carantinare zonala a fost prelungita cu 14 zile pentru comunele Chiajna si Cornetu, incepand de marti seara, 30 martie, potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov, informeaza Agerpres . Ordinele sefului DSU, secretar de stat dr. Raed Arafat, stipuleaza prelungirea masurii de carantina zonala…

- Comuna Glina din județul Ilfov a intrat in carantina pentru doua saptamani incepand de vineri seara, de la ora 22.00. La acest moment, sunt in carantina 23 de localitați din jurul Capitalei.Astfel potrivit deciziei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov, aprobate prin ordin al șefului…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a propus intrarea in carantina a orașului Chitila și Magurele și a comunelor Ciorogarla și Corbeanca incepand de luni, 22 martie, de la ora 22.00. Daca propunerea va fi aprobata, numarul localitaților din Ilfov care se vor afla in carantina va ajunge la…

- In urma ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Ilfov, s-a anunțat ca 17 localitati din judetul Ilfov au intrat in scenariul rosu, deoarece au depasit coeficientul de infectare de 3 la mia de locuitori. Astfel, potrivit Prefecturii Ilfov , localitațile in care incidența…

- Un numar de 17 localitați din județul Ilfov sunt in scenariul roșu, dupa ce au depașit coeficientul de infectare de 3 la mia de locuitori. Potrivit Prefecturii Ilfov, localitațile care au intrat in scenariul roșu sunt: Balotești, Berceni, Bragadiru, Chiajna, Ciorogarla, Clinceni, Corbeanca,…

- „Metrorex, din pacate, este intr-o situatie financiara si structurala, de cheltuieli, foarte dificila. Subventia pentru aceasta companie, cred ca acum cinci -sase ani era, din bugetul de stat, undeva la 250 de milioane de lei. Anul trecut s-au platit 687 de milioane de lei. Ca sa faceti o comparatie…

- Centre de vaccinare impotriva COVID-19 sunt propuse de Directia de Sanatate Publica (DSP) in 23 de localitati din Ilfov in etapa a treia a vaccinarii, potrivit Consiliului Judetean. Consiliul Judetean Ilfov a anuntat pe Facebook ca a dat curs solicitarilor de dotare a centrelor ce urmeaza sa fie deschise…