Gammaproteobacteria, inamicul secret care trăiește în corpul uman: produce daune mai mari decât și-au imaginat oamenii de știință In ultimii ani, oamenii de știința au incercat tot mai mult sa ințeleaga tumorile și cancerele pentru a gasi un tratament impotriva acestora. In timpul cercetarilor au dat peste o alta bacterie Gammaproteobacteria, care traiește in interiorul tumorilor și al cancerelor, iar primele studii arata ca aceasta bacterie le și accelereaza. Acum se fac studii pentru a vedea daca prin eliminarea Gammaproteobacteria se poate ameliora o tumora sau un cancer. Ar fi un pas uriaș pentru tratarea acestor boli, care in ciuda tratamentelor deja existente prezinta un grad foarte ridicat de mortalitate, informeaza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

