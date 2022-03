Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Forumului Civic al Romanilor din Harghita, Covasna și Mureș lanseaza un apel public catre toți cetațenii și etnicii romani din cele trei județe, locuitori in inima Romaniei, sa fie activi și implicați in mod direct la recensamantul populației care se desfașoara anul acesta. Este esențial…

- O țara intreaga a aflat despre „minunile” pe care tanarul primar din Barcani, Nicolae Pastor, le-a infaptuit in comuna in fruntea careia a fost ales in toamna anului 2020, din reportajul prezentat pe un post de televiziune de Ziua Naționala a anului trecut (https://stirileprotv.ro/stiri/1-decembrie/tanarul-fermier-de-32-de-ani-din-covasna-care-a-ajuns-primar-fara-sa-promita-nimic-asa-ceva-nu-sa-exista-domnule.html).…

- In urma cu 146 de ani, la 1 februarie 1876, in Bilbor, astazi in judetul Harghita, atunci in Comitatul Ciuc, Plasa Tulghes, in familia preotului Ioan si Anisia Taslauanu, s-a nascut cel de-al doilea dintre cei 11 copii ai familiei, primul baiat Octavian Codru, care avea sa devina, peste ani, publicist,…

- Pe partia „Oprea” din localitatea Valea Mare va avea loc sambata, 5 februarie, a V-a ediție a Cupei de schi „Profesor Popica Iordan” pentru copii, juniori și seniori. Ioan Oprea, proprietarul partiei și organizator al intrecerii sportive ne-a spus ca este bucuros ca in acest an se poate organiza…

- Primul Muzeu al Postasilor din Romania a fost infiintat in comuna Gornesti, dupa ce diriginta Oficiului Postal de aici, Anna Deak, a adunat de-a lungul carierei sale numeroase obiecte, documente si fotografii, astfel incat a putut sa redea cu fidelitate ce a insemnat viata de postas in trecut. „Am avut…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a crescut cu 7,9% in 2021, comparativ cu anul anterior, fiind inregistrate 6.144 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe firme…

- Centrul de Cultura Arcus, in parteneriat cu Universitatea din Brașov, Facultatea de Muzica, organizeaza miercuri, 19 ianuarie 2022, de la ora 18, la Casa Bastion (loc. Sf. Gheorghe, str. Oltului, nr. 6), concertul cameral „REGAL VIENEZ”, un recital sustinut de Orchestra Impressione. Șapte instrumentiști…

- In una din calatoriile mele aveam sa intalnesc un om de care m-a legat o prietenie constanta, care mai dureaza și in prezent. Era in februarie 2000. Tocmai fusesem invitat in Copenhaga, de catre Asociația Esperanto Forum, la un Curs Internațional de Democrație…