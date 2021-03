Stiri pe aceeasi tema

- PROTECTIA CIVILA este numita si ARMA VIETII sau ARMA CELOR FARA APARARE, iar in Romania este sarbatorita in fiecare an la 28 februarie. Motto-ul ”CU VIATA MEA APAR VIATA” este deviza onorata, care i-a insuflețit pe specialiștii protecției civile in misiunile dificile executate pentru salvarea vieții…

- A fost a cincea ediție a Maratonului Unirii Primul dintre momentele esențiale al fauririi Romaniei ca stat este Unirea Principatelor Romane de la 24 Ianuarie 1859. Al doilea, in ordine cronologica, este Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Ambele momente sunt omagiate an de an de un grup de maratoniști…

- Pentru ca sfarsitul de an sa fie unul fericit, lipsit de evenimente negative, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Anghel Saligny” al judetului Vrancea reamintește cetațenilor principalele reguli de prevenire a incendiilor, atragand atenția asupra pericolelor…

- ECHIPA BUCURIEI IȘI CONTINUA ”MISIUNILE” O casa plina de galagia copiilor este o casa sanatoasa Echipa bucuriei, formata astazi din polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Golești, a ajuns pe ulița unei comune vrancene, acolo unde aveam sa aflam ca doi tineri și-au ridicat, singuri, in timp, o casuța,…

- In delegația care a plecat ieri in Turcia pentru competiția continentala se afla trei performere de la Focșani Al 33-lea Campionat European de Gimnastica pentru junioare, care va avea loc la Mersin, in Turcia, va aduce in concursul din perioada 17-20 decembrie, trei performere din Vrancea. Vor reprezenta…

- An de an, politistii vranceni incearca sa duca bucuria copiilor sau unor varstnici istoviți de la sate, care provin din familii cu o situatie materiala precara, bucurie pe care fiecare trebuie sa o simtim in perioada sarbatorilor de iarna. Ca la fiecare campanie, tichetele de masa primite de politisti…

- Manifestarile dedicate implinirii a 102 ani de la realizarea Marii Uniri s-au desfașurat diferit de anii trecuți, din cauza pandemiei de COVID-19 care afecteaza intreaga lume, inclusiv Romania. Fara defilare de trupe, fara parade, fara prezentare de tehnica de lupta și fara oameni. Da, manifestari dedicate…