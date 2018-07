Primaria vrea sa introduca, din 2019, obligativitatea ca toți proprietarii de imobile din Focșani sa depuna o declarație la administrația locala in care sa menționeze numarul de locatari din locuințe precum și daca exista un contract incheiat cu operatorul CUP Salubritate. Aceasta propunere a reieșit in urma discuțiilor care au avut loc, ieri, cu administratorii asociațiilor de proprietari din municipiu pe tema colectarii gunoiului menajer. Primarul Cristi Misaila a aratat ca, in urma controlului Curții de Conturi, a reieșit ca in evidențele CUP Salubritate sunt aproximativ…